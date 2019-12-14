Huawei до конца года планирует запустить альтернативы популярным приложениям Google

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Из-за ограничений, наложенных на Huawei, компания лишилась доступа к сервисам Google, и теперь она не может устанавливать на свои смартфоны такие популярные приложения как Google Maps, Google Drive и Gmail. Тем не менее, китайский гигант не намерен сдаваться и занялся поиском альтернатив этим программным продуктам.
Компания привлекла индийских разработчиков, чтобы те создали собственные альтернативы Huawei популярным приложениям Google.
Как заявил генеральный директор Huawei и Honor India Чарльз Пэн, у компании есть собственные сервисы Huawei Mobile Services, и теперь она пытается создать мобильную экосистему.
«Большинство ключевых приложений, таких как навигация, платежи, игры и обмен сообщениями, будут готовы к концу декабря», — добавил руководитель.
Экосистема приложений Google достаточно обширна, и Huawei хочет создать полноценную альтернативу. В частности, компания планирует создать собственные альтернативные версии приложениям Google Play Games, Google Maps, Gmail, Google Pay, YouTube и Google Play Store. Также руководитель Huawei и Honor India заявил, что компания намерена создать комплексную бизнес-модель с разработчиками, поставщиками контента и сервисов.
Несмотря на то, что по словам Чарльза Пэна, следующий смартфон Honor всё ещё будет поставляться с Google Services, бренд в настоящее время ведёт переговоры с разработчиками 150 лучших приложений Индии. Цель переговоров – добавить все эти популярные приложения в Huawei App Gallery (альтернатива Google Play Store).
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