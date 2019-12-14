По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (21,853 млн и 29,449 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 29), максимальный курс продажи доллара 25,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 22,99,26-23,00 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 66 активных заявок по доллару на сумму 46,333 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,9500 – 5 000

25,8000 – 25 000

23,0000 – 10 000

22,9500 – 40 000

22,9300 – 23 000

22,9300 – 30 000

22,9300 – 16 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

22,8500 – 10 000

22,9500 – 20 000

22,9500 – 20 000

22,9500 – 20 000

22,9600 – 100 000

22,9600 – 100 000

22,9600 – 100 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 22,9837 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 22,9950 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.