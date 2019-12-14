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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (21,853 млн и 29,449 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 29), максимальный курс продажи доллара 25,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 22,99,26-23,00 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 66 активных заявок по доллару на сумму 46,333 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,9500 – 5 000
25,8000 – 25 000
23,0000 – 10 000
22,9500 – 40 000
22,9300 – 23 000
22,9300 – 30 000
22,9300 – 16 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
22,8500 – 10 000
22,9500 – 20 000
22,9500 – 20 000
22,9500 – 20 000
22,9600 – 100 000
22,9600 – 100 000
22,9600 – 100 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 22,9837 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 22,9950 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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