Фермеры сами попросят допустить иностранцев к рынку земли, - Милованов

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что после того, как фермеры поймут, что открытие рынка земли не несет проблем, сами попросят допустить иностранцев.
По словам Милованова, спустя полгода-год после открытия рынка земли в октябре 2020 года земельная реформа станет приемлемой и с экономической, и с политической точки зрения.
“Сами фермеры, когда поймут, как оно все работает и убедятся, что нет больших проблем, первыми пойдут и скажут: пустите к нам иностранцев. Условно, я взял сто гектаров или тысячу, и хочу теперь не продавать перекупщикам или напрямую в порт, а хочу иметь свою небольшую торговую марку, скажем, какой-то пасты, и продавать ее в Польшу, Турцию, Штаты и Китай. Для этого нужно построить переработку. Для этого нужен партнер. Где дешевое кредитование? В Европе. Где чистые и прозрачные бизнесмены? В развитых странах”, – сообщил министр.
Милованов отметил, что фермерам необходимо для этого убедиться, что с открытием рынка земли у них государство не отберет землю.
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