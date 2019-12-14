Зеленский подписал очередной закон, предусматривающий уменьшение давления на бизнес

Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора”.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон № 367-ІХ ​​Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.

На что нацелен закон:

уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при проведении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции;

выполнение обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, в части согласования украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора с законодательством ЕС.

Закон устраняет дублирование контроля по отдельным видам продукции и унифицирует разновидности проверок непищевой продукции, что позволит предотвратить злоупотребления; устанавливает четкие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектам хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.

Как будет осуществляться проверка:

проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и/или не соответствует определенным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции;

в ходе проверок продукции определенного вида (типа), категории или группы запрещается проверять прочую продукцию.

Закон также предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора.

В то же время устанавливается четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что поможет избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа задним числом.

Из-под действия рыночного надзора выводятся:

ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения;

объекты строительства, определенные Законом Украины “О регулировании градостроительной деятельности”; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них (ювелирные и бытовые).

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.