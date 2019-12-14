Цены на АЗС рухнули после встречи Зеленского с участниками розничного рынка нефтепродуктов

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Цены бензинов и дизельного топлива на станциях крупных розничных сетей во вторник, 24 декабря, опустились на 0,5-1 грн/л.
Об этом со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка “Консалтинговой группы А-95” сообщает enkorr.
В частности, в сетях ОККО и WOG цены бензина и ДТ опустились на 50 копеек за литр, Amic понизил цену бензина на 80 копеек за литр, ДТ — на 70 копеек.
Также в консолидированной сети группы “Приват”, которая до текущего момента не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский провел встречу с участниками розничного рынка нефтепродуктов. В Офисе президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен понизив цены на стелах.
По данным участников встречи, в качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года. При этом в Офисе президента ценовых изменений ожидали уже со следующего дня, 24 декабря.
Как сообщалось, в начале декабря сначала глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, затем Антимонопольный комитет, министр экономического развития Тимофей Милованов и премьер-министр Алексей Гончарук выразили обеспокоенность уровнем розничных цен на топливо. При этом, когда цены на бензин снижались на 10-30 копеек за литр, глава правительства указал, что приемлемым снижением было бы падение цен на 2 грн за литр.
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