В ProZorro заявили, что уже сэкономили бюджету 100 млрд грн

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Электронная платформа публичных закупок ProZorro пересекла отметку в 100 миллиардов гривен экономии. Об этом сообщили в ProZorro.
Как отмечается, под экономией подразумевается разница между суммой средств, которую заказчик планировал потратить на закупку, и суммой, которую потратил по факту.
“100 миллиардов гривен – это та сумма, которую могли бы потерять украинские налогоплательщики, если бы не конкуренция на торгах”, – отметили на предприятии.
За четыре года Prozorro прошла путь от волонтерского стартапа до системы, в которой работают все государственные учреждения и зарегистрированы более 200 тысяч предпринимателей. Общее количество торгов с момента запуска системы достигло более 4 млн, а экономия превысила 100 млрд грн. Система накопила 100 терабайт данных о закупках, и каждый гражданин может посмотреть, как и на что тратятся его деньги.
Около 90% зарегистрированных предприятий в Prozorro – малый и средний бизнес. Это самый большой процент участия МСБ в закупках среди европейских стран. Ежемесячно в системе появляется 3-5 тысяч новых поставщиков. За этот год в системе зарегистрировалось более 50 тысяч предпринимателей.
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