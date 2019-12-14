Экс-руководству «Дельта банка» объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен

Правоохранители объявили о подозрении трем лицам из бывшего руководства правления АО «Дельта Банк» в хищении 4,4 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, 23 декабря подозрения объявили бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Правоохранители установили, что должностные лица банка якобы незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах.

«По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний», – говорится в сообщении.

В Нацполиции также добавили, что должностные лица «Дельта банка» для прикрытия такой незаконной деятельности вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированную банковскую систему.

В настоящее время проверяют возможную причастность и других должностных лиц и собственников банка к такой противоправной деятельности.