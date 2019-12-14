Владельцы iPhone X жалуются на быстрый износ батареи

Владельцы iPhone X массово жалуются на самопроизвольное выключение телефона, но при этом показывается не менее 20% заряда.

Пользователи считают, что такое падение емкости батареи связано с качеством аккумуляторов.

Прошлые модели могли работать годами, и такой деградации батареи не наблюдалось. В Apple такую ситуацию не считают виной производителя. “Обычная батарея рассчитана на сохранение до 80% своей первоначальной емкости при 500 полных циклах зарядки и при работе в нормальных условиях. Годовая гарантия включает в себя гарантийное обслуживание неисправного аккумулятора. Если срок гарантии истек, Apple предлагает обслуживание аккумулятора за плату”, – сказано в ответе на претензию. Т.е., решить проблему с быстрым износом батареи можно лишь заменой аккумулятора в авторизованном сервисном центре. Если же поменять самостоятельно, пользователь столкнется с невозможностью отслеживать правильный заряд.