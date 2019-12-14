Межбанк: рынок оказался неподатливым к попыткам раскачать курс

Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе — понедельник прошел достаточно интересно на валютном рынке в части активности клиентов.

Основную скрипку в курсообразовании играли местные игроки. Часть компаний спешила закрыть свои сделки в евро (с вторника в Европе наступит практически полное банковское затишье перед Рождеством), а часть – работали в основном по доллару. Кто-то гасил долги перед бюджетом и для этого продавал валюту, а кто-то просто решил не рисковать при нисходящем тренде по курсу и продавал валюту для финансирования своих гривневых хозяйственных операций до наступления праздничных дней в ЕС и США на опасениях дальнейшего проседания котировок.

Иностранцы также были замечены с продажами валюты под завтрашний аукцион, но объемы их предложения были незначительными и погоду на межбанке не делали.

НБУ по информации участников рынка выходил на торги с покупкой как минимум своих дежурных $30-50 млн, чем окончательно выровнял спрос и предложение на межбанке и противостоял снижению котировок доллара к цели в 23 гривны. Спекулянты работали в формате «в две стороны», но особого успеха не имели – слишком уж рынок оказался неподатливым к их попыткам раскачать курс. Основная часть клиентских сделок прошла в первой половине дня.

Ход торгов:*

Межбанк стартовал с утренних котировок 23,255/23,275 гривен за доллар и к 11 часам курс чуть вырос до отметки 23,27/23,29 гривен. НБУ покупал излишек предложения валюты на торгах. На 12:00 доллар снизился при продаже до 23,27/23,285 и замер на этом уровне до самого завершения активной фазы сессии. Лишь к 16 часам котировки чуть просели до 23,265/23,28 гривен уже до самого конца дня.

Главные события 23 декабря на межбанке:

1) Доллар чуть вырос с утренних 23,255/23,275 гривен до 23,265/23,28;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но выкупал доллар через Matching. Купил по оценкам участников торгов от $30 млн до $50 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,2767 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 24 декабря составил 23,2757 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 23,27 / 23,28

евро – 27,76 / 25,78

российский рубль – 0,3733 / 0,3737

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1087 / 1,1088

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