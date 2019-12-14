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В Запорожье депутату на лечение дали 229 тысяч гривен

В Запорожье депутату на лечение дали 229 тысяч гривен

Запорожский горсовет выделил 229 тысяч гривен местной жительнице Дарине Колесник якобы на лечение ее отца. Им оказался их коллега – депутат от “Оппоблока” Александр Гончар.

Деньги дали из депутатского фонда – части городского бюджета, которую можно распределять на нужды жителей, сообщает “Честно”. Сведения об этом содержатся в решении сессии облсовета от 30 января 2019 года.

“В решении горсовета сумма денежной помощи не уточняется, но из документов, предоставленных на информационный запрос, стало известно, что по состоянию на октябрь Колесник выплатили 229 тыс. гривен. Это одна из самых больших сумм материальной помощи, предоставленной в этом году”, – говорится в материале.

По материалам Обозреватель
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