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Эксперт объяснил, что будет с проблемными жилыми комплексами

Эксперт объяснил, что будет с проблемными жилыми комплексами

В этом году было несколько крупных строительных скандалов. Они разгорелись на рынке недвижимости в Киеве и Львове. Связаны с политикой, недофинансированием, мошенничеством.

Об этом рассказал Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

По его словам, все, что начали строить, однозначно достроят. В то же время сроки сдачи жилья в эксплуатацию изменятся.

“Это, например, касается недостроев Укрбуда. Ситуация с компанией только разворачивается. Однако ее разрешение для государства критично. Люди вкладывали деньги не в какое-то сомнительное общество, а в государственную корпорацию. Если квартиры не достроят, доверие потенциальных покупателей к первичному рынку исчезнет”, – отмечает Топал.

По материалам Газета по-Украински
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