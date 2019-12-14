Эксперт объяснил, что будет с проблемными жилыми комплексами

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В этом году было несколько крупных строительных скандалов. Они разгорелись на рынке недвижимости в Киеве и Львове. Связаны с политикой, недофинансированием, мошенничеством.
Об этом рассказал Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.
По его словам, все, что начали строить, однозначно достроят. В то же время сроки сдачи жилья в эксплуатацию изменятся.
“Это, например, касается недостроев Укрбуда. Ситуация с компанией только разворачивается. Однако ее разрешение для государства критично. Люди вкладывали деньги не в какое-то сомнительное общество, а в государственную корпорацию. Если квартиры не достроят, доверие потенциальных покупателей к первичному рынку исчезнет”, – отмечает Топал.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Генерацию АЭС принудительно снизили из-за низкого спроса и выработки "зеленых" станций7 ч. назад - 1354 23
Топ-4 проблемы иностранцев в Украине - Дубилет10 ч. назад - 1951 10
Гончарук: Нам достался очень сложный бюджет12 ч. назад - 2652 9
Стали известны подробности газового протокола8 ч. назад - 1428 5
Кабмин передумал строить аэропорт в Днепропетровской области12 ч. назад - 2012 5
Минэкономики может пересмотреть прогноз курса гривны к доллару10 ч. назад - 2713 1
Гончарук: Нам достался очень сложный бюджет12 ч. назад - 2652 9
НБУ выкупил на межбанке рекордный объем валюты10 ч. назад - 2319 2
Кабмин передумал строить аэропорт в Днепропетровской области12 ч. назад - 2012 5
Украинцам планируют снизить налоги на доходы — глава ГНС6 ч. назад - 2003 1
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1640 2
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1367
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1395
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4120 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3813 2