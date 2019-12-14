"Долг Януковича" по евробондам на 3 млрд долларов не включили в договор по газу

Вопрос долга Украины перед Россией в размере 3 млрд долларов не включен в газовые договоренности между двумя странами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

“Это компромисс, мы решили не увязывать это в рамках газовых переговоров, потому что если мы попытаемся увязать, мы тогда не нашли бы развязку. Мы, как законопослушные граждане исполним решение суда Стокгольмского, а там, если будет решение Лондонского суда в отношении суверенного долга, то, как суд решит, то так, надеемся, и будем исполнять. Обнуляем с тем, чтобы газовая тема не отравляла отношения между нами”, – сказал Козак в интервью в эфире одного из российских телеканалов.

Он напомнил, что стороны договорились снять все взаимные судебные претензии, а “Газпром” выплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. По словам Козака, украинские претензии могли достичь 20 млрд долларов, но были еще претензии “Газпрома” к “Нафтогазу Украины”, которые должны были рассматриваться швейцарским судом.

Как известно, Верховный суд Великобритании отложил решение по делу о 3 млрд долларов долга Януковича, который Россия в последнее время попыталась нарастить до 4,5 млрд долларов.