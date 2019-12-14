День финансов, 23 декабря: проблемы иностранцев в Украине, планы на налоги, законопроект о труде

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Понедельник, 23 декабря. Как в правительстве планируют повышать зарплаты, уменьшать налоги, и менять трудовые отношения.
Проблемы иностранцев в Украине. К списку проблем с которыми сталкиваются иностранцы в Украине, министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет отнес: проблема остаться в стране больше, чем на 90 дней; получение разрешения на работу, учебу и тому подобное; визиты в государственные органы; счета в банках.
Безработица сократится. Зарплаты будут расти. Такой прогноз озвучили в Минэкономики. Так, в правительстве прогнозируют сокращение безработицы до 5 процентов, а зарплаты будут повышаться хотя бы на 2 тысячи гривен в год. Для этого в министерстве планируют упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту
Прогноз курса гривны к доллару пересмотрят. В Минэкономики заявили, что прогноз курса в макропрогнозе на 2020-2022 будет в сторону большего укрепления. Напомним, осенью этого года в Минэкономики представили обновленный макропрогноз на 2020-2022 годы, в котором средний валютный курс на следующий год составляет 27 гривен за доллар.
Законопроект о труде. Законопроект о труде в ближайшие дни появится на сайте Минэкономики. Новый закон вводит понятие нефиксированного рабочего времени, а беременные смогут работать из дома. Будут также действовать как бессрочные договоры, так и договоры на определенный срок. В случае увольнения работника по инициативе работодателя, тот должен выплатить денежную компенсацию. В новом законе предлагают также четко определить трудовые отношения.
Цены на газ этой зимой. Как заявляет премьер-министр Алексей Гончарук, на протяжении зимы 2019-2020 годов цена на газ расти не будет благодаря газовым договоренностям между Украиной и РФ. По его словам, контракт будет действовать 5 лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики.
Налоги на доходы планируют уменьшить. Как заявил председатель ГНС Сергей Верланов, в следующем году планируется налоговая реформа, благодаря которой ставка налога на доходы физических лиц будет изменена. «Есть плательщики, которые не платят налоги. Поэтому налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах. И наша задача – делать так, чтобы платили все, что позволит снижать налоги», – пояснил Сергей Верланов.
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