Готовность "Северного потока-2" к вводу в эксплуатацию составляет 93,5%

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Готовность к вводу в эксплуатацию газопровода “Северный поток-2” составляет 93,5%. Об этом сообщил официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта, Йенс Мюллер, передают российские СМИ.
Как сообщается, уже проложено более 2,3 тысяч километров трубопровода.
“На сегодняшний день было проложено более 2 300 км трубопровода “Северный поток – 2” (из примерно 2460 км). В интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и экономической конкурентоспособности ЕС, а также обязательств по защите климата, Nord Stream 2 AG и компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему вводу в эксплуатацию газопровода”, – сказал Мюллер.
Как сообщалось ранее, правительство Германии ожидает, что строительство российского газопровода “Северный поток-2” будет завершено во второй половине 2020 года. При этом в Кабмине Германии надеются, что санкции США против “Северного потока-2” не повлияют на завершение строительства газопровода.
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