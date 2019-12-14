НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу в 2020 году

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Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2019 года.
Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за IV квартал 2019 года должны выплатить 4,694 млрд долларов, из которых 3,680 млрд долларов – основная сумма долга, 1,014 млрд долларов – проценты.
По данным НБУ, в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,059 млрд долларов, из которых 13,060 млрд долларов – основная сумма долга, 3,999 млрд долларов – проценты.
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