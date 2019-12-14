0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 163 0

Стали известны первые результаты работы е-кабинета застройщика

Стали известны первые результаты работы е-кабинета застройщика

Электронным кабинетом застройщика воспользовались почти 200 украинцев за 10 дней. Также через е-кабинет уже строятся 145 объектов, а 37 – введено в экплуатацию.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Почти 200 украинцев за 10 дней успешно воспользовались электронным кабинетом застройщика”, – написал Гончарук.

Отмечается, что среди автоматизированных услуг – начало подготовительных работ и начало строительства, а также ввод объекта в эксплуатацию.

Так, через е-кабинет уже строятся 145 объектов, а 37 – введено в экплуатацию.

“При этом теневой рынок посреднических услуг в этой области составлял примерно 100 млн гривен в год, а почти 50% всех заявок получали отказ в течение прошлого года.

Сейчас е-кабинет предоставляет услуги по объектам класса последствий СС1 (ред. – классы ответственности зданий и сооружений: незначительные последствия – СС1). Это 80% всех заявок в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины”, – сообщил Гончарук.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.