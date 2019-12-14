Стали известны первые результаты работы е-кабинета застройщика

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Электронным кабинетом застройщика воспользовались почти 200 украинцев за 10 дней. Также через е-кабинет уже строятся 145 объектов, а 37 – введено в экплуатацию.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
“Почти 200 украинцев за 10 дней успешно воспользовались электронным кабинетом застройщика”, – написал Гончарук.
Отмечается, что среди автоматизированных услуг – начало подготовительных работ и начало строительства, а также ввод объекта в эксплуатацию.
Так, через е-кабинет уже строятся 145 объектов, а 37 – введено в экплуатацию.
“При этом теневой рынок посреднических услуг в этой области составлял примерно 100 млн гривен в год, а почти 50% всех заявок получали отказ в течение прошлого года.
Сейчас е-кабинет предоставляет услуги по объектам класса последствий СС1 (ред. – классы ответственности зданий и сооружений: незначительные последствия – СС1). Это 80% всех заявок в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины”, – сообщил Гончарук.
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