Сотни полицейских продолжают "охотиться" на игорные заведения

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят функционирование любых игорных заведений.
“Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса” – сообщают в полиции.
Отмечается, что полиция будет пресекать любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.
Правоохранители добавили, что сейчас с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.
19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Генерацию АЭС принудительно снизили из-за низкого спроса и выработки "зеленых" станций3 ч. назад - 810 15
Топ-4 проблемы иностранцев в Украине - Дубилет6 ч. назад - 1572 9
Гончарук: Нам достался очень сложный бюджет8 ч. назад - 2104 7
Стали известны подробности газового протокола3 ч. назад - 1023 5
Кабмин передумал строить аэропорт в Днепропетровской области7 ч. назад - 1305 5
Минэкономики может пересмотреть прогноз курса гривны к доллару5 ч. назад - 2283
Бензин должен подешеветь не на 30-80 копеек, а на 2 гривны - ГончарукВчера, 19:34 - 2261 1
Гончарук: Нам достался очень сложный бюджет8 ч. назад - 2104 7
НБУ выкупил на межбанке рекордный объем валюты5 ч. назад - 1856 2
Топ-4 проблемы иностранцев в Украине - Дубилет6 ч. назад - 1572 9
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1606 2
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1346
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1380
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4077 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3779 2