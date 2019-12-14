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Сотни полицейских продолжают "охотиться" на игорные заведения

Сотни полицейских продолжают "охотиться" на игорные заведения

По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят функционирование любых игорных заведений.

“Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса” – сообщают в полиции.

Отмечается, что полиция будет пресекать любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.

Правоохранители добавили, что сейчас с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

По материалам Економічна Правда
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