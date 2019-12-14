Сотни полицейских продолжают "охотиться" на игорные заведения

По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят функционирование любых игорных заведений.

“Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса” – сообщают в полиции.

Отмечается, что полиция будет пресекать любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.

Правоохранители добавили, что сейчас с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.