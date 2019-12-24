Volkswagen объявила о скором запуске самоуправляемого общественного транспорта

О планах по выпуску самоуправляемого общественного транспорта объявили представители Volkswagen. Производитель уже подписал соответствующее соглашение с одной из стран.

В ходе переговоров Volkswagen и властей Катара, страны на Среднем Востоке, было заключено соглашение о создании сети самоуправляемых пассажирских автомобилей. Как запланировано, уже к концу 2022 года на улицы Дохи, столицы Катара, выедет 35 машин ID Buzz. Максимальное количество сидений в таких автомобилях будут ограничено 4 местами. Запланирован также запуск десятка более вместительных автобусов Scania.

ID Buzz представляет собой полностью электрический фургон с запасом хода около 435 километров. Автомобиль оснащён двумя двигателям общей мощностью 369 лошадиных сил. В салоне используется сенсорный руль, служащий идентификатором человека, центральная мультимедийная консоль ID Box и съёмная Bluetooth-аудиосистема, которую можно использовать вне автомобиля. Во время включения автопилота передние сиденья могут поворачиваться на 180 градусов. Неясно, какие изменения появятся в коммерческой версии ID Buzz и будет ли для подстраховки в автомобиле находиться водитель.

Отладка программного обеспечения доверена подразделению Volkswagen VIA MOIA, а также Audi AID. Закрытое тестирование начнётся в 2020 году. На дороги общественного транспорта самоуправляемые автомобили выйдут к 2021 году. Сообщается, что Volkswagen не зря выбрала в качестве обкатки своих технологий именно Катар. Здесь идеальные погодные условия, нет снега и резких температурных перепадов.