0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

Volkswagen объявила о скором запуске самоуправляемого общественного транспорта

Volkswagen объявила о скором запуске самоуправляемого общественного транспорта

О планах по выпуску самоуправляемого общественного транспорта объявили представители Volkswagen. Производитель уже подписал соответствующее соглашение с одной из стран.

В ходе переговоров Volkswagen и властей Катара, страны на Среднем Востоке, было заключено соглашение о создании сети самоуправляемых пассажирских автомобилей. Как запланировано, уже к концу 2022 года на улицы Дохи, столицы Катара, выедет 35 машин ID Buzz. Максимальное количество сидений в таких автомобилях будут ограничено 4 местами. Запланирован также запуск десятка более вместительных автобусов Scania.

ID Buzz представляет собой полностью электрический фургон с запасом хода около 435 километров. Автомобиль оснащён двумя двигателям общей мощностью 369 лошадиных сил. В салоне используется сенсорный руль, служащий идентификатором человека, центральная мультимедийная консоль ID Box и съёмная Bluetooth-аудиосистема, которую можно использовать вне автомобиля. Во время включения автопилота передние сиденья могут поворачиваться на 180 градусов. Неясно, какие изменения появятся в коммерческой версии ID Buzz и будет ли для подстраховки в автомобиле находиться водитель.

Отладка программного обеспечения доверена подразделению Volkswagen VIA MOIA, а также Audi AID. Закрытое тестирование начнётся в 2020 году. На дороги общественного транспорта самоуправляемые автомобили выйдут к 2021 году. Сообщается, что Volkswagen не зря выбрала в качестве обкатки своих технологий именно Катар. Здесь идеальные погодные условия, нет снега и резких температурных перепадов.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.