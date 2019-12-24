Турция отчиталась о существенном росте турпотока из Украины

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Туристический поток украинцев в Турцию в январе-октябре вырос до 1 462 269 чел., что на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Стамбул в январе-сентябре посетили 250 543 украинца, что на 5% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщили в Офисе по вопросам культуры и информации посольства Турции в Украине.
При этом на курортах региона Мугла (Фетхие, Мармарис, Бодрум, Даламан) отдохнули 200 619 (+13,6%) туристов из Украины, тогда как в Анталии побывали 795 306 (+12%) наших сограждан. Только аэропорт Даламан ожидает в следующем году 150 тыс. украинских гостей.
В посольстве ожидают, что турпоток до конца года превысит отметку в 1,5 млн человек. При этом, как отмечается, украинцы интересуются не только летним, но и горнолыжным отдыхом в Турции, а Стамбул пользуется спросом круглый год как культурно-исторический центр.
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