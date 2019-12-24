0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

Турция отчиталась о существенном росте турпотока из Украины

Турция отчиталась о существенном росте турпотока из Украины

Туристический поток украинцев в Турцию в январе-октябре вырос до 1 462 269 чел., что на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Стамбул в январе-сентябре посетили 250 543 украинца, что на 5% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщили в Офисе по вопросам культуры и информации посольства Турции в Украине.

При этом на курортах региона Мугла (Фетхие, Мармарис, Бодрум, Даламан) отдохнули 200 619 (+13,6%) туристов из Украины, тогда как в Анталии побывали 795 306 (+12%) наших сограждан. Только аэропорт Даламан ожидает в следующем году 150 тыс. украинских гостей.

В посольстве ожидают, что турпоток до конца года превысит отметку в 1,5 млн человек. При этом, как отмечается, украинцы интересуются не только летним, но и горнолыжным отдыхом в Турции, а Стамбул пользуется спросом круглый год как культурно-исторический центр.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.