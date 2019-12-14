Госисполнители в этом году взыскали 506 миллионов долгов по зарплате - Минюст

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От начала 2019 года работники Государственной исполнительной службы взыскали с недобросовестных работодателей почти 506 млн грн долгов по заработной плате.
Об этом сообщает Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины в Facebook.
“Взыскано почти 506 млн грн долгов по зарплате”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что такая сумма взыскана с начала нынешнего года, и это на 75 млн больше, чем в прошлом году.
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