Госисполнители в этом году взыскали 506 миллионов долгов по зарплате - Минюст

От начала 2019 года работники Государственной исполнительной службы взыскали с недобросовестных работодателей почти 506 млн грн долгов по заработной плате.

Об этом сообщает Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины в Facebook.

“Взыскано почти 506 млн грн долгов по зарплате”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что такая сумма взыскана с начала нынешнего года, и это на 75 млн больше, чем в прошлом году.