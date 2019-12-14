С начала нового года система Е-Малятко стартует в 11 украинских городах

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Система “Е-Малятко” стартует в 11 украинских городах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
“Е-Малятко” стартует в 11 украинских городах”, – говорится в сообщении.
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Заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко провели совещание с руководителями и специалистами органов соцзащиты населения. По его результатам стало известно, что уже в новом году семьи получат удобный государственный сервис — при рождении малыша по одному заявлению онлайн можно получить 10 базовых услуг без очередей и бумаг.
Сначала сервис будет доступен для тестирования в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.
Проект под названием “Е-Малятко” предусматривает комплекс услуг по одному заявлению:
Родители смогут бесплатно обратиться в ЦПАУ или в ЗАГС, находясь еще в роддоме.
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