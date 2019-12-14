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С начала нового года система Е-Малятко стартует в 11 украинских городах

С начала нового года система Е-Малятко стартует в 11 украинских городах

Система “Е-Малятко” стартует в 11 украинских городах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

“Е-Малятко” стартует в 11 украинских городах”, – говорится в сообщении.

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Заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко провели совещание с руководителями и специалистами органов соцзащиты населения. По его результатам стало известно, что уже в новом году семьи получат удобный государственный сервис — при рождении малыша по одному заявлению онлайн можно получить 10 базовых услуг без очередей и бумаг.

Сначала сервис будет доступен для тестирования в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Проект под названием “Е-Малятко” предусматривает комплекс услуг по одному заявлению:

  • государственная регистрация рожденного ребенка;
  • регистрация места жительства ребенка;
  • назначение помощи при рождении ребенка;
  • регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
  • выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи (при определенных условиях);
  • регистрация в демографическом реестре;
  • определение происхождения рождения ребенка (если родители не состоят в зарегистрированном браке);
  • регистрация в государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;
  • определение принадлежности ребенка к гражданству Украины.

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Родители смогут бесплатно обратиться в ЦПАУ или в ЗАГС, находясь еще в роддоме.

По материалам Finance.UA
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