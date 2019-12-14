В Минэкономики ожидают укрепления курса из-за договоренностей по газу

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает укрепления обменного курса гривны в связи с достижением договоренностей с РФ относительно транзита газа.
Об этом рассказал министр экономики Тимофей Милованов, замминистра Сергей Николайчук.
Милованов: “Думаю, возможно, нам придется пересмотреть макропрогноз в отношении курса в части его большего укрепления”.
“Мы получили очень хорошие новости по итогам переговоров по транзиту газа. Это дает основания Украине иметь более крепкий обменный курс.
В правительственные прогнозы мы закладывали некоторую девальвацию курса… Но с учетом событий сегодня и вчера, с учетом того, что происходит на валютном рынке последние два-три месяца, думаю, у нас есть все основания сказать, что гривна будет укрепляться”.
Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/доллар, в 2021-м – 27,2 грн/доллар, в 2022-м – 27,5 грн/доллар по базовому сценарию, по оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/доллар, 23,9 грн/доллар в 2021 году и 24,2 грн/доллар в 2022-м.
Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
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