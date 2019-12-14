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Укрзализныця планирует получать дополнительные 740 млн грн от электрификации путей за счет ЕС

Укрзализныця планирует получать дополнительные 740 млн грн от электрификации путей за счет ЕС

Экономический эффект от электрификации участка железной дороги в направлении Долинская-Николаев-Колосовка, средства на которую выделят Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, составит 740 миллионов гривен в год.

Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.

В частности, в компании ожидают, что после электрификации пропускная способность этой железнодорожной ветки возрастет. Также возрастет на 20-25% скорость движения грузовых поездов.

«При выполнении этих работ будем использовать 92% материалов и оборудования украинского производства. Украинские предприятия загружены работой, а это рабочие места и дополнительные поступления», – сообщил председатель Укрзализныци Евгений Кравцов.

По расчетам Укрзализныци, в проекте электрификации примут участие 12 тысяч работников, а еще 8 тысяч получат от этого работу опосредованно. Государство сможет получить 858 миллионов гривен налогов.

По материалам hromadske.tv
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