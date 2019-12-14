Укрзализныця планирует получать дополнительные 740 млн грн от электрификации путей за счет ЕС

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Экономический эффект от электрификации участка железной дороги в направлении Долинская-Николаев-Колосовка, средства на которую выделят Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, составит 740 миллионов гривен в год.
Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.
В частности, в компании ожидают, что после электрификации пропускная способность этой железнодорожной ветки возрастет. Также возрастет на 20-25% скорость движения грузовых поездов.
«При выполнении этих работ будем использовать 92% материалов и оборудования украинского производства. Украинские предприятия загружены работой, а это рабочие места и дополнительные поступления», – сообщил председатель Укрзализныци Евгений Кравцов.
По расчетам Укрзализныци, в проекте электрификации примут участие 12 тысяч работников, а еще 8 тысяч получат от этого работу опосредованно. Государство сможет получить 858 миллионов гривен налогов.
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