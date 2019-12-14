В США арестовали SIM-свопера, похитившего $1 млн в криптовалюте

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Прокуратура США предъявила обвинение 19-летнему жителю Бруклина в краже криптовалюты на сумму более $1 млн при помощи SIM-свопинга.
«Из своей квартиры обвиняемый получил доступ к аккаунтам, принадлежащим 75 жертвам в 20 различных штатах. Как предполагается, всего за четыре месяца он украл у своих жертв криптовалюту на сумму более $1 млн, используя только iPhone и компьютер», – заявил окружной прокурор Сайрус Вэнс.
Обвиняемый Юсеф Силассие получал доступ к телефонным номерам жертв и брал под контроль связанные с ними онлайн-аккаунты, включая криптовалютные счета. Власти предполагают, что он преднамеренно отбирал в жертвы связанных с цифровыми валютами людей, поскольку транзакции этих активов сложно отследить.
При обыске в его квартире власти обнаружили многочисленные электронные устройства и записку с seed-фразой для криптовалютного кошелька.
Силассие арестовали в Калифорнии с большим количеством сделанных на заказ ювелирных изделий, которые были куплены за биткоины.
Прокурор Вэнс отметил, что для его офиса это третий крупный случай SIM-свопинга за последние месяцы.
Ранее неизвестный злоумышленник с помощью SIM-свопинга опустошил аккаунт пользователя криптовалютной биржи Coinbase.
Подробности инцидента он описал на сайте Reddit.
Днем 10 декабря автор поста заметил, что на его телефоне пропала мобильная сеть T-Mobile. Так как у оператора и раньше случались перебои в обслуживании, а телефон был также подключен к сети Wi-Fi, пользователь не придал этому особого значения.
Чуть позже он стал получать электронные письма об изменении паролей учетной записи, новых устройствах и подозрительных входах в систему. Тогда пользователь догадался, что стал жертвой SIM-свопинга.
«Кто-то клонировал мою SIM-карту и получил все 2FA-пароли от биржи Coinbase, учетных записей электронной почты и других аккаунтов. К тому времени, как я попал в свой аккаунт Coinbase, он был пуст», – рассказал пострадавший.
Он также сообщил, что служба поддержки биржи, узнав эту историю, просто развела руками, так как у них нет полномочий предотвращать подобные действия злоумышленников. Конкретная сумма ущерба не называется.
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