День финансов, 20 декабря: новая монета и банкнота, кредитный лимит в Привате, штрафы за "кнопкодавство"

Пятница, 20 декабря. Про 5 с нулем и без, штрафы, и банках.

Встречайте монету в 5 гривен и банкноту в 50. Сегодня НБУ выпустил в обращение монету номиналом 5 гривен и новую банкноту в 50 грн. Обновленные банкноты номиналом 50 гривен имеют аналогичный размер, подобную цветовую гамму и содержат основные изображения банкнот соответствующего номинала предыдущих образцов.

Почему гривне “хорошо”? Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин назвал главные причины укрепления курса гривны к доллару. Главными факторами увеличения предложения валюты на межбанковском валютном рынке были приток портфельных инвестиций спекулятивного капитала нерезидентов на рынок ОВГЗ, номинированных в гривне (100 млрд грн с начала года) и благоприятные условия торговли – стабильно высокие мировые цены на товары украинского экспорта и снижение мировых цен на энергоресурсы.

О кредитном лимите в ПриватБанке. Прелесть кредитной карты в том, что она позволяет бесплатно пользоваться деньгами банка. Но для этого на ней должен быть кредитный лимит. Что это такое и как его увеличить? Рассказываем на примере одного из самых популярных банков страны.

По “кнопкодавству” штрафами и уголовкой. Верховная Рада Украины ввела уголовную ответственность за “кнопкодавство”. Устанавливается уголовная ответственность за совершение народным депутатом любым способом голосования на заседании Рады вместо другого депутата ВР (неличное голосование). Штрафы – от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тысяч до 85 тысяч гривен).

И за “янтарь” ответят. ВР поддержала во втором чтении и в целом законопроект об урегулировании добычи янтаря. Документом устанавливается уголовная ответственность за незаконную добычу и вводит единое разрешение на разведку. Предусмотрены штрафы за незаконную добычу, сбыт, приобретение и перевозка янтаря – от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51-170 тысяч грн).

Прибыль банков в ноябре. В ноябре платежеспособные банки получили 7,009 млрд гривен чистой прибыли. Доходы банков за январь-ноябрь составили 222,073 млрд гривен, расходы – 163,072 млрд гривен. Чистая прибыль банков за январь-ноябрь составила 59,001 млрд гривен. В 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли.

Когда банки будут работать, а когда нет? Праздники уже на подходе, поэтому НБУ утвердил график работы банков на праздничные дни с учетом переноса рабочих дней. К примеру, выходные в банках будут длиться с 29 декабря по 1 января включительно. Более подробно читайте здесь.

Кстати о праздниках. Редакция создала для вас специальный тест, который поможет проверить: Смогли бы вы зарабатывать на праздниках?

P.s. Warning! В связи с приближающимися праздниками тест получился очень “серьезным”. Рекомендуем его категорически использовать при экстренной нехватке хорошего настроения.