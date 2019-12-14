iPhone SE 2 на концепт-рендерах: каким может быть «бюджетный» смартфон Apple (фото)

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Интернет-источники представили концептуальные рендеры относительно недорогого смартфона iPhone SE 2, который компания Apple, как предполагается, анонсирует в первом квартале наступающего года.
Представленные изображения сформированы на основе имеющейся неофициальной информации. Поэтому фактический дизайн аппарата, вероятнее всего, будет отличаться от приведённых концептов.
Смартфону iPhone SE 2 приписывают наличие традиционного плоского дисплея размером 4,7 дюйма по диагонали. «Сердцем» якобы послужит процессор A13, функционирующий в тандеме с 3 Гбайт оперативной памяти.
В тыльной части якобы расположится двухкомпонентная камера со вспышкой. Элементы камеры будут выполнены в виде квадратного блока с закруглёнными углами.
Утверждается, что Apple предложит версии новинки с флеш-накопителем вместимостью 64 и 128 Гбайт. Говорится о трёх вариантах цветового исполнения: красном, белом и сером.
Не так давно появились данные, что новый аппарат может выйти под именем iPhone 9, а не iPhone SE 2. В любом случае, дебют ожидается в марте, а цена составит от 399 долларов США.
Фото: 3dnews.ru
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