Apple получает треть выручки и две трети прибыли на мировом рынке телефонов

Исследование, проведённое аналитиками Counterpoint Technology Market Research, говорит о том, что Apple получает львиную долю прибыли на мировом рынке сотовых аппаратов.

По оценкам, в третьем квартале уходящего года общая прибыль от реализации смартфонов и мобильных телефонов на мировом рынке составила около $12 млрд. Это на 11 % меньше по сравнению с результатом годичной давности.

Такая картина объясняется тем, что потребители стали реже менять аппараты премиального уровня. К тому же растёт доля устройств в начальном и среднем ценовых диапазонах.

Среди десяти ведущих брендов на рынке сотовых аппаратов в третьем квартале доход смогли увеличить в годовом исчислении только компании Samsung и Huawei.

В то же время отмечается, что Apple получает треть (32 %) от общей выручки на рынке сотовых «трубок» и две трети (66 %) прибыли.

На втором месте по размеру прибыли находится Samsung с результатом приблизительно 17 %. Замыкает тройку Huawei с долей немногим менее 10 %.

Таким образом, все прочие бренды получают менее 10 % от общей прибыли на мировом рынке сотовых аппаратов.