Huawei запатентовал смартфон с тройной поворотной камерой (фото)

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На портале LetsGoDigital, который публикует рендеры патентов, написали о новом патенте Huawei на смартфон с многомодульной камерой.
Заявка на патент внесена в базу данных Всемирной организации интеллектуальной собственности. Если посмотреть на рендеры, можно увидеть безрамочный смартфон без фронтальной камеры. Ее заменяет откидывающаяся тыльная камера, которую можно просто повернуть на 180 градусов.
Такое решение позволяет делать очень качественные селфи-снимки при помощи многокомпонентной камеры.
Также, судя по рендеру, аппарат не будет иметь видимого дактилоскопического сканера. Его могут спрятать под дисплей. О сроках создания и стоимости смартфона ничего больше неизвестно.
Фото: LetsGoDigital
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