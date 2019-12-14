Для миеро- и малого предпринимательства планируют упростить условия применения РРО

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Минэкономразвития обнародовало проект распоряжения КМУ “Об утверждении плана мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности, плана действий по повышению позиции Украины в рейтинге Всемирного банка “Ведение бизнеса” (“Doing Business”) и признании утратившими силу некоторых распоряжений Кабинета Министров Украины”.
Что планируют сделать для упрощения условий применения РРО для микро- и малого предпринимательства:
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Минфин и Минэкономики должны разработать и представить на рассмотрение КМУ и дальнейшее сопровождение в Верховной Раде проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты».
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