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Для миеро- и малого предпринимательства планируют упростить условия применения РРО

Для миеро- и малого предпринимательства планируют упростить условия применения РРО

Минэкономразвития обнародовало проект распоряжения КМУ “Об утверждении плана мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности, плана действий по повышению позиции Украины в рейтинге Всемирного банка “Ведение бизнеса” (“Doing Business”) и признании утратившими силу некоторых распоряжений Кабинета Министров Украины”.

Что планируют сделать для упрощения условий применения РРО для микро- и малого предпринимательства:

  • введение двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП по соблюдению ими порядка применения РРО;

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  • смягчение ответственности ФЛП за нарушения установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО;
  • обеспечение прозрачных и необременительных процедур РРО при реализации товаров (оказании услуг) через Интернет.

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Минфин и Минэкономики должны разработать и представить на рассмотрение КМУ и дальнейшее сопровождение в Верховной Раде проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты».

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предусматривает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).
  • С первого января 2021 года обязаны использовать РРО ФЛП-единщики 2-4 группы.
  • С первого января 2021 года повышаются лимиты дохода плательщиков единого налога с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.
По материалам Finance.UA
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