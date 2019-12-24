Серийный электрогиперкар Rimac C_Two представят весной (видео)

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Хорватский производитель электрических гиперкаров Rimac объявил о старте программы дорожного тестирования своей последней модели Rimac C_Two. Испытания будут направлены на изучение динамики и управляемости, работы двигательной установки и подвески, а также пассивной безопасности электромобиля.
Компания построит 17 тестовых прототипов, каждый из которых будет использоваться в различных типах тестов, начиная от прочности корпуса и заканчивая проверкой системы автономного управления. Собранная во время тестов информация будет использована для финальной оптимизации компонентов перед запуском этапа предпроизводства в начале 2020 года.
Серийная версия электромобиля Rimac C_Two будет представлена на Женевском автосалоне 2020 года, а поставки первым клиентам — в конце 2021 года. Разработчик предупредил, что серийная версия электромобиля будет отличаться от прототипов, показанных публике в 2018 и 2019 годах. При этом изменения затронут дизайн, эргономику и производительность, поэтому компания приняла решение дать серийной версии модели C_Two новое имя (официально его объявят в марте).
Напомним, что электрический гиперкар Rimac C_Two впервые был показан в 2018 году на Женевском автосалоне, он получил четыре электродвигателя суммарной мощностью 1914 л.с. (1408 кВт) с крутящим моментом 2300 Нм. Максимальная скорость Rimac C_Two доходит до 412 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч занимает 1,97 секунды, а от 0 до 300 км/ч — всего 11,8 секунд. От полного заряда батарей емкостью 120 кВтч электромобиль способен проехать до 650 км по измерительному циклу NEDC.
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