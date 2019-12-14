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Данилишин рассказал о причинах конфликта с правлением НБУ

Данилишин рассказал о причинах конфликта с правлением НБУ

Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин в ответ на запросы СМИ рассказал об обстоятельствах конфликта с правлением регулятора. Отметил, что с помощью лишнего шума вокруг своего же Совета Нацбанк пытается отвлечь внимание общественности от фактов коррупции в НБУ, которые уже расследуют правоохранители, сообщил он в Facebook. Второй момент, на который обратил внимание Данилишин, – поведение других членов Совета.

“Как-то так случилось, что члены Совета (меньшинства), которые поддерживают позицию правления и опубликовали написанные “под копирку” отдельные мысли, которые появились на сайте НБУ раньше, чем решение Совета НБУ, вместе с Яковом Смолием являются фигурантами ряда уголовных дел, открытых правоохранителями, и спецрасследований Верховной Рады Украины”, – отметил он.

Как пример Данилишин привел члена Совета Виктора Козюка, в отношении которого парламент проводит спецрасследование, касающееся законности его избрания на этот пост в связи с нарушением процедур избрания, а также возможных фактов фальсификации.

Данилишин также назвал намеки Смолия на связь с олигархом и экс-собственником Приватбанка Игорем Коломойским абсурдными.

“Я отвергаю любые обвинения в свой адрес как главы Совета НБУ в связях с экс-собственниками Приватбанка, как и обвинения в том, что большинство Совета НБУ действует не в интересах государства”, – написал он.

По материалам УБР
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