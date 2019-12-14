Кому и сколько платят за работу на новогодние праздники (исследование)

Традиционно во время новогодних праздников и сразу после них количество вакансий уменьшается на 10-15%. Правда, больше появляется предложений временной или проектной работы.

Об этом свидетельствует исследование портала hh.ua .

Чаще всего на зимние праздники предлагают работу:

в сфере продаж – 15%;

людям в начале карьеры – 14%;

в сфере транспорта – 9%;

рабочему персоналу – 7%;

администраторам – 6%;

в сфере маркетинга – 5%;

в искусстве и медиа – 5%.

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При этом в 70% случаев не требуется опыт работы.

График работы:

гибкий график – 46%;

полный рабочий день – 36%;

сменный график – 13%;

вахтовый метод – 3%;

удаленная работа – 2%.

Зарплата зависит от количества отработанных часов:

раздача листовок – 50-150 грн/час;

работа кассиром – от 40 до 70 грн/час или от 2500 грн за 15 смен;

повар – 60-100 грн/час;

Оператор call-центра – 40-50 грн/час.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.