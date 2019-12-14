Кому и сколько платят за работу на новогодние праздники (исследование)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Традиционно во время новогодних праздников и сразу после них количество вакансий уменьшается на 10-15%. Правда, больше появляется предложений временной или проектной работы.
Об этом свидетельствует исследование портала hh.ua.
Чаще всего на зимние праздники предлагают работу:
Читайте также: Как оплачивается работа в сверхурочное время в Украине
При этом в 70% случаев не требуется опыт работы.
График работы:
Зарплата зависит от количества отработанных часов:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Никаких аналогий с финансовыми пирамидами: НБУ объяснил размещение ОВГЗВчера, 16:15 - 1883 9
Доллар по 27: экономисты дали прогноз по курсу валют на 2020 год8 ч. назад - 4415 8
Когда рынок земли могут открыть для иностранцевВчера, 20:00 - 384 3
"Укртелеком" повышает тарифы на услуги фиксированной телефонииВчера, 17:00 - 1482 3
Милованов рассказал о макроэкономических рисках для УкраиныВчера, 21:00 - 681 2
Минюст опубликовал реестр должников: Как проверить себяВчера, 19:01 - 5243 1
Доллар по 27: экономисты дали прогноз по курсу валют на 2020 год8 ч. назад - 4415 8
Экономист рассказал о причинах и последствиях падения курса доллара6 ч. назад - 3529 1
Никаких аналогий с финансовыми пирамидами: НБУ объяснил размещение ОВГЗВчера, 16:15 - 1883 9
Электрический кроссовер Tata пускают в продажи за 17 тыс. евро (фото)10 ч. назад - 1831
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)Вчера, 15:44 - 756 2
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1779 2
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1486
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1488
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4369 3