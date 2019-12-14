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Кому и сколько платят за работу на новогодние праздники (исследование)

Кому и сколько платят за работу на новогодние праздники (исследование)

Традиционно во время новогодних праздников и сразу после них количество вакансий уменьшается на 10-15%. Правда, больше появляется предложений временной или проектной работы.

Об этом свидетельствует исследование портала hh.ua.

Чаще всего на зимние праздники предлагают работу:

  • в сфере продаж – 15%;
  • людям в начале карьеры – 14%;
  • в сфере транспорта – 9%;
  • рабочему персоналу – 7%;
  • администраторам – 6%;
  • в сфере маркетинга – 5%;
  • в искусстве и медиа – 5%.

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При этом в 70% случаев не требуется опыт работы.

График работы:

  • гибкий график – 46%;
  • полный рабочий день – 36%;
  • сменный график – 13%;
  • вахтовый метод – 3%;
  • удаленная работа – 2%.

Зарплата зависит от количества отработанных часов:

  • раздача листовок – 50-150 грн/час;
  • работа кассиром – от 40 до 70 грн/час или от 2500 грн за 15 смен;
  • повар – 60-100 грн/час;
  • Оператор call-центра – 40-50 грн/час.

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По материалам Finance.UA
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