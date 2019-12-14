Введены штрафы за "кнопкодавство"

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Верховная Рада Украины ввела уголовную ответственность за “кнопкодавство”.
Об этом сказано в законопроекте №2148 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины” нардепы приняли во втором чтении.
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Что предполагает документ – устанавливается уголовная ответственность за совершение народным депутатом любым способом голосования на заседании Рады вместо другого депутата ВР (неличное голосование).
Штрафы – от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тысяч до 85 тысяч гривен).
Голосование осуществляется нардепом лично с помощью электронной системы путем голосования “за”, “против” или “воздержался” в зале заседаний Верховной рады или в определенном для тайного голосования месте возле зала для пленарных заседаний.
Как будут конролировать – ВР обеспечивает видеофиксацию голосования депутатами во время пленарных заседаний. В случае обнаружения на заседании факта нарушения требований по поводу личного голосования путем голосования вместо другого нардепа рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается.
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