Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕИБ по повышению безопасности автомобильных дорог

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Парламентарии приняли законопроект “О ратификации Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком” по повышению безопасности автомобильных дорог. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутата Украины.
Финансовое соглашение предусматривает предоставление Украине государственной гарантии Европейскому инвестиционному банку по обеспечению реализации проекта “Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины”.
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По мнению авторов законопроекта, реализация позволит снизить количество ДТП и снизить степень тяжести их последствий, увеличить долю перемещений велотранспортом, пешком или общественным транспортом в общих объемах перевозок, снизить количество поездок частным транспортом, сократить время пребывания пассажиров на остановках общественного транспорта, а также уменьшить эксплуатационные расходы владельцев автомобилей и выбросы вредных веществ в воздух.
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