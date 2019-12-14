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Гончарук рассказал, что означает решение Рады по янтарю

Гончарук рассказал, что означает решение Рады по янтарю

Благодаря принятию правительственного законопроекта №2240 о легализации добычи янтаря бюджет-2020 получит существенные дополнительные поступления. Янтарь будут добывать в Украине законно. Об этом в Facebook написал премьер-министр Алексей Гончарук.

“Он (закон) предусматривает введение единых разрешений на геологическое изучение янтарных недр с последующей добычей янтаря на 5 лет на участки до 10 гектаров. Это означает, что все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы. А за незаконную добычу янтаря предполагается строгая уголовная ответственность”, – написал премьер-министр.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря”. За принятие правительственного законопроекта № 2240 во втором чтении с поправками проголосовали 279 народных депутатов.

“Закон призван урегулировать отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря, обеспечить прекращение незаконной добычи янтаря, обеспечить охрану окружающей природной среды при добыче янтаря и рекультивацию нарушенных земель”, – указано в пояснительной записке.

В частности, законом предложено установить уголовную ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается документами, и за уклонение от рекультивации земель.

По материалам Сегодня
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