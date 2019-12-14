В Днепропетровской ОГА показали, как будет выглядеть новый аэропорт (видео)

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Компания Airport Consulting Vienna представила свою визуализацию того, каким может быть новый терминал аэропорта в Днепре.
Соответствующую информацию предоставили в Днепропетровской ОГА.
Согласно объяснениям, “здание будет максимально функциональным, при этом будет иметь стильный и легкий дизайн”.
“Современные воздушные ворота откроют Днепропетровскую область для всего мира. Для нас это – проект номер один”, – прокомментировал Александр Бондаренко, председатель ОГА.
Он напомнил, что проект будут воплощать на условиях государственно-частного партнерства.
Компания Airport Consulting Vienna представила свою визуализацию того, каким может быть новый терминал аэропорта в Днепре.
Согласно объяснениям, “здание будет максимально функциональным, при этом будет иметь стильный и легкий дизайн”.
Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе построит украинская промышленно-финансовая группа DCH, которая принадлежит Александру Ярославскому.
ВПП аэропорта построят за государственные средства.
Также напомним, что не состоялись уже два тендера по проектированию ВПП аэропорта в Днепре.
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