В Днепропетровской ОГА показали, как будет выглядеть новый аэропорт (видео)

Компания Airport Consulting Vienna представила свою визуализацию того, каким может быть новый терминал аэропорта в Днепре.

Соответствующую информацию предоставили в Днепропетровской ОГА.

Согласно объяснениям, “здание будет максимально функциональным, при этом будет иметь стильный и легкий дизайн”.

“Современные воздушные ворота откроют Днепропетровскую область для всего мира. Для нас это – проект номер один”, – прокомментировал Александр Бондаренко, председатель ОГА.

Он напомнил, что проект будут воплощать на условиях государственно-частного партнерства.

Компания Airport Consulting Vienna представила свою визуализацию того, каким может быть новый терминал аэропорта в Днепре.

Согласно объяснениям, “здание будет максимально функциональным, при этом будет иметь стильный и легкий дизайн”.

Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе построит украинская промышленно-финансовая группа DCH, которая принадлежит Александру Ярославскому.

ВПП аэропорта построят за государственные средства.

Также напомним, что не состоялись уже два тендера по проектированию ВПП аэропорта в Днепре.