Экс-служащих "Черкассыоблэнерго" подозревают в завладении 313 миллионами

При согласовании прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении двум бывшим служебным лицам ПАО “Черкассыоблэнерго” по фактам завладения средствами предприятия и злоупотребления служебным положением, которым нанесено свыше 313 миллионов гривен убытков.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2015-2016 годах исполняющий обязанности председателя правления ПАО “Черкассыоблэнерго” и первый заместитель председателя правления этого общества, действуя в интересах частной компании – ЗАО “ХК “Энергосеть”, в нарушение требований Закона “Об электроэнергетике”, подписали договоры о переводе долга и замене должника и завладели средствами, которые должны были поступить от с ПАО “Азот” к ПАО “Черкассыоблэнерго”.

Как следствие, энергоснабжающей компании нанесен ущерб на общую сумму 313 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения.

Заметим, что ранее в указанном производстве было сообщено о подозрении председателю правления ЧАО “ХК “Энергосеть”.