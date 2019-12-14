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Украина и Россия достигли принципиального согласия о транзите газа

Украина и Россия достигли принципиального согласия о транзите газа

Украина и Россия достигли принципиального согласия относительно нового контракта по транзиту российского газа через территорию Украины.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии на переговорах Марош Шефчович.

“Мы достигли соглашения в принципе”, – сказал он журналистам в Берлине по итогам многочасовых переговоров.

По его словам, это “позитивные новости для Европы, Украины и России”. Он отметил, что “достигнутые принципиальные договоренности завтра обсудят в столицах”.

Вместе с тем министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина, РФ и Еврокомиссия наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта.

“Мы хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению”, – сказал он.

По его словам, наработки должны быть согласованы с политическим руководством в Киеве и Москве.

“В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон”, – добавил Оржель.

“Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, подробный протокол, который в высокой степени готовности, который сейчас требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности”, – в свою очередь заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По материалам Економічна Правда
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