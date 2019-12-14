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Единственный в мире рет-род Lamborghini Espada выставили на аукцион

Единственный в мире рет-род Lamborghini Espada выставили на аукцион

Сама модель Espada – раритетный автомобиль, а в таком виде просто не имеет аналогов.

На аукционе Mecum будет выставлен на торги уникальный суперкар 1970-х годов Lamborghini Espada с бешеным тюнингом. За уникальный рет-род рассчитывают выручить 200-250 тысяч долларов.

Итальянская мануфактура Lamborghini построила лишь 1217 четырехместных гранд-туреров Espada, что в наше время означает высокую цену и значительную редкость для таких машин. Мало у кого из ценителей классики поднимется рука на подобную икону.

И французская студия Danton Arts Customs все же решилась на подобное, причем в самой радикальной форме.

Свой проект кастомайзеры посвятили 50-летию модели Espada. Автомобиль, лежащий в основе рет-рода, был выпущен в 1968 году. Мастера Danton оставили на своем месте оригинальный V12, а вот окружавший его кузов удалили.

Так же, как и окна, и все лишнее из салона. Зато автомобиль получил большие и широкие колеса с шинами Michelin, воздухозаборники от Reventon и много металлических пластин с заклепками.

По материалам Телеканал новин 24
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