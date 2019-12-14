Сговоры на торгах Укрзализныци: АМКУ оштрафовал компании на 60 миллионов

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Антимонопольный комитет раскрыл сговоры на пяти торгах, проводимых Укрзализныцей, и наложил штрафы на их участников на 60,8 млн гривен.
Об этом сообщил в FACEBOOK председатель АМКУ Юрий Терентьев.
По его словам в 4 торгах, на закупку окон, ящиков и других запчастей к пассажирским вагонам, участвовали две компании – НПП “Рост” и ПАО “Юникон”.
“Собранные Комитетом доказательства доказывают, что эти организации действовали согласованно, что привело к искажению результатов торгов, а затем и к нарушению Закона Украины “О защите экономической конкуренции”. На нарушителей наложен штраф в 55 млн грн (по 27,5 млн грн на каждую из компаний)”, – подчеркнул Терентьев.
“Так же совместно действовали и компании Торговый дом “БМЗ” и НПП “ПРОМТЕХЦЕНТР”, которые принимали участие в закупке запасных частей к тепловозам серии “ЧМЗ”. За нарушение конкурентного законодательства на них наложен штраф в 5,8 млн грн. (5,2 млн грн на Торговый дом «БМЗ» и 590 тыс грн на НПП “ПРОМТЕХЦЕНТР”)”, – добавил он.
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