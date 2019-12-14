День финансов, 19 декабря: про техосмотр, деньги на пенсии, дополнительные начисления в платежках

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Четверг, 19 декабря. О том, как изменился Приват за три года, и что поменяется для украинцев в ближайшее время.
Национализация ПриватБанка: что изменилось за три года. 18 декабря 2016 Кабмин официально подтвердил решение национализировать ПриватБанк. 21 декабря 2016 Минфин приобрел 100% акций ПриватБанка. Что интересного успел сделать банк за три года, читайте здесь.
Штрафы за авто на “еврономерах” отсрочили. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об отсрочке штрафов за ввоз “еврономеров” до 31 декабря 2019 года. По словам народного депутата от “Слуги народа” Александра Ковальчука, который представлял документ в Раде, нардепы подали 16 поправок ко второму чтению. Из них учли 11.
Где взять деньги на повышение пенсий? Президент Владимир Зеленский пообещал, что пенсионные выплаты будут повышаться, но со временем. По его мнению, чтобы повысить пенсии, людям необходимо больше платить налогов.
Снижение учетной ставки: что будет с кредитами, депозитами и курсом. 13 декабря НБУ снизил учетную ставку до 13,5% годовых. В новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт расскажет, что нужно знать об учетной ставке, как это повлияет на ставки по кредитам и депозитам. Также эксперт даст прогноз на курс до конца года.
Дополнительные начисления в платежках. В «Киевтеплоэнерго» объясняют, почему киевляне могут увидеть в платежке за отопление дополнительные начисления после перераспределения объемов потребления по многоквартирному дому, когда один из соседей не передавал соответствующие показания счетчика. В компании уверяют, что около 12 тысяч потребителей получили в октябре перерасчет в сторону уменьшения. В то же время, за отопление в ноябре жители столицы заплатят на 35% меньше.
Обязательный техосмотр возобновят. С 2020 года в Украине должны возобновить технический осмотр автомобильного транспорта. В Мининфраструктуры сообщают, что в ассоциации с ЕС такое положение среди обязательных.
Белая карта monobank. Спустя два с лишним года после старта monobank выпустил дебетовую карту. У клиентов банка есть возможность одновременно использовать и дебетовую карту, и пользоваться кредитным лимитом. Раньше им приходилось выбирать между одним и другим. Но все не так просто. В новом материале мы расскажем о нюансах использования белой карты.
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