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EOS запустил интерактивную спутниковую карту земель в Украине

EOS запустил интерактивную спутниковую карту земель в Украине

EOS Crop Monitoring выпустил интерактивную спутниковую карту, на которой показано реальное состояние национальных аграрных земель.

Об этом сообщается на сайте портала.

Карта позволяет:

  • оценивать размеры полей;
  • находить незарегистрированные поля;
  • получать данные о состоянии поля онлайн с помощью вегетационных индексов, которые помогут определить проблемные участки поля;
  • анализировать карту культур по регионам.

Спутниковый мониторинг доступен по ссылке: crop-monitoring

Это позволит всем игрокам рынка (страховщики, национальные компании, инвесторы) оценить состояние сельскохозяйственных земель, их точные размеры и другое.

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Отмечается, что карта использует результаты исследования, проведенного EOS Data Analytics совместно с Институтом космических исследований НАН Украины, а также Государственным космическим агентством Украины. Сейчас результаты исследования использует Минэкономразвития Украины.

Основной целью создания карты является поддержка прозрачности земельных ресурсов со стороны правительства, а также частных землевладельцев.

Справка Finance.ua:

  • Министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов сообщал, что государственный геокадастр заполнен на 73%.
  • Ожидается, что после создания в Украине свободного рынка земли стоимость гектара составит около 2 тыс. долларов, однако через два года цена вырастет в 2-3 раза.
По материалам Finance.UA
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