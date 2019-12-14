EOS запустил интерактивную спутниковую карту земель в Украине

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EOS Crop Monitoring выпустил интерактивную спутниковую карту, на которой показано реальное состояние национальных аграрных земель.
Об этом сообщается на сайте портала.
Карта позволяет:
Спутниковый мониторинг доступен по ссылке: crop-monitoring
Это позволит всем игрокам рынка (страховщики, национальные компании, инвесторы) оценить состояние сельскохозяйственных земель, их точные размеры и другое.
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Отмечается, что карта использует результаты исследования, проведенного EOS Data Analytics совместно с Институтом космических исследований НАН Украины, а также Государственным космическим агентством Украины. Сейчас результаты исследования использует Минэкономразвития Украины.
Основной целью создания карты является поддержка прозрачности земельных ресурсов со стороны правительства, а также частных землевладельцев.
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