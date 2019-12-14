EOS запустил интерактивную спутниковую карту земель в Украине

EOS Crop Monitoring выпустил интерактивную спутниковую карту, на которой показано реальное состояние национальных аграрных земель.

Об этом сообщается на сайте портала.

Карта позволяет:

оценивать размеры полей;

находить незарегистрированные поля;

получать данные о состоянии поля онлайн с помощью вегетационных индексов, которые помогут определить проблемные участки поля;

анализировать карту культур по регионам.

Спутниковый мониторинг доступен по ссылке: crop-monitoring

Это позволит всем игрокам рынка (страховщики, национальные компании, инвесторы) оценить состояние сельскохозяйственных земель, их точные размеры и другое.

Читайте также: В правительстве предлагают изменить налог на землю

Отмечается, что карта использует результаты исследования, проведенного EOS Data Analytics совместно с Институтом космических исследований НАН Украины, а также Государственным космическим агентством Украины. Сейчас результаты исследования использует Минэкономразвития Украины.

Основной целью создания карты является поддержка прозрачности земельных ресурсов со стороны правительства, а также частных землевладельцев.

Справка Finance.ua:

Министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов сообщал, что государственный геокадастр заполнен на 73%.