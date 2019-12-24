Эксперт НБУ рассказал, как украинцам лучше хранить сбережения

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков Национального банка Украины Эмал Бахтари рассказал, в какой валюте украинцам лучше хранить свои сбережения.
Об этом он сказал в эфире программы «Нині вже» на hromadske.
Читайте также: В НБУ назвали плюсы от укрепления курса
«Исходя из того, что курс теперь может варьироваться в любую сторону и он зависит не от нашей политики, не от чьих-то желаний, не от потребностей правительства или еще кого-то, а зависит больше от того, какой будет урожай, какая будет погода, какие будут цены на нефть или газ. Это все влияет на курс, поэтому понятно, что в условиях плавающего курса весь мир, вся экономика пытается минимизировать свои риски или зафиксировать», — подчеркнул эксперт.
По его словам, лучше хранить свои средства в нескольких валютах, а не в одной.
«Если бы, например, вы сегодня держали половину в валюте, а половину в гривне. Одна валюта подорожала, вторая подешевела. Вы фактически остались на том же уровне. Но можно и в другое вкладывать – в ценные бумаги или купить авто, жилье или что угодно», — пояснил Бахтари.
В то же время, по мнению эксперта, лучшим является способ диверсификации.
«Это означает не рисковать одним активом», — добавил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С Нового года изменятся ставки налогов для малого бизнеса: сколько нужно будет заплатитьВчера, 21:01 - 3586 5
В Минэкономики показали место Украины на экономической карте мира (инфографика)Вчера, 17:00 - 1658 4
Города, жители которых сэкономят до 30% на отопленииВчера, 10:30 - 1357 2
Эксперт НБУ рассказал, как украинцам лучше хранить сбереженияОколо часа назад - 335 1
С чем завершаем 2019 год? 📝🎅🏻4 ч. назад - 313 1
С Нового года изменятся ставки налогов для малого бизнеса: сколько нужно будет заплатитьВчера, 21:01 - 3586 5
Как изменилось количество предприятий и ФЛП в Украине в 2019 годуВчера, 14:01 - 3460
В Минэкономики показали место Украины на экономической карте мира (инфографика)Вчера, 17:00 - 1658 4
Украинский вездеход Sherp получил новую версиюВчера, 23:00 - 1415 1
Как в 2019-м изменился украинский рынок фрилансаВчера, 16:00 - 1359
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 3760 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2329 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2037
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1850 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 5470 3