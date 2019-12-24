Эксперт НБУ рассказал, как украинцам лучше хранить сбережения

Руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков Национального банка Украины Эмал Бахтари рассказал, в какой валюте украинцам лучше хранить свои сбережения.

Об этом он сказал в эфире программы «Нині вже» на hromadske.

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«Исходя из того, что курс теперь может варьироваться в любую сторону и он зависит не от нашей политики, не от чьих-то желаний, не от потребностей правительства или еще кого-то, а зависит больше от того, какой будет урожай, какая будет погода, какие будут цены на нефть или газ. Это все влияет на курс, поэтому понятно, что в условиях плавающего курса весь мир, вся экономика пытается минимизировать свои риски или зафиксировать», — подчеркнул эксперт.

По его словам, лучше хранить свои средства в нескольких валютах, а не в одной.

«Если бы, например, вы сегодня держали половину в валюте, а половину в гривне. Одна валюта подорожала, вторая подешевела. Вы фактически остались на том же уровне. Но можно и в другое вкладывать – в ценные бумаги или купить авто, жилье или что угодно», — пояснил Бахтари.

В то же время, по мнению эксперта, лучшим является способ диверсификации.

«Это означает не рисковать одним активом», — добавил он.