0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 368 0

Эксперт НБУ рассказал, как украинцам лучше хранить сбережения

Эксперт НБУ рассказал, как украинцам лучше хранить сбережения

Руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков Национального банка Украины Эмал Бахтари рассказал, в какой валюте украинцам лучше хранить свои сбережения.

Об этом он сказал в эфире программы «Нині вже» на hromadske.

Читайте также: В НБУ назвали плюсы от укрепления курса

«Исходя из того, что курс теперь может варьироваться в любую сторону и он зависит не от нашей политики, не от чьих-то желаний, не от потребностей правительства или еще кого-то, а зависит больше от того, какой будет урожай, какая будет погода, какие будут цены на нефть или газ. Это все влияет на курс, поэтому понятно, что в условиях плавающего курса весь мир, вся экономика пытается минимизировать свои риски или зафиксировать», — подчеркнул эксперт.

По его словам, лучше хранить свои средства в нескольких валютах, а не в одной.

«Если бы, например, вы сегодня держали половину в валюте, а половину в гривне. Одна валюта подорожала, вторая подешевела. Вы фактически остались на том же уровне. Но можно и в другое вкладывать – в ценные бумаги или купить авто, жилье или что угодно», — пояснил Бахтари.

В то же время, по мнению эксперта, лучшим является способ диверсификации.

«Это означает не рисковать одним активом», — добавил он.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.