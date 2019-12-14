Instagram даст возможность добавлять несколько фотографий

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Новейшая функция Instagram позволяет пользователям размещать несколько фотографий в одном посте.
Функция, которая называется Layout, запускается во всем мире, и пользователи могут вставлять до шести фотографий.
Это простая функция, но она, вероятно, будет популярна, особенно с учетом множества сторонних приложений для редактирования историй, которые предлагают нечто подобное. В Instagram единственный способ ранее осуществить подобный трюк состоял в том, чтобы скопировать фотографию из галереи и вставить ее в текстовое поле.
Появление этой функции говорит об усилении Instagram. Хотя этот инструмент верстки может быть привлекательным для сторонних приложений, как только Instagram включит его в свое собственное приложение, миллионы пользователей больше не будут нуждаться в решениях от других компаний. Это похоже на функцию Boomerang в Instagram, которая делает ненужными другие посторонние приложения для создания гифок.
Социальная сеть Instagram неуклонно создает новые возможности для Stories, особенно с ее новым режимом создания, который дает людям возможность создавать контент, помимо фотографий. Среди прочих вариантов есть режим набора текста, шаблоны с подсказками разговоров и сообщения возврата. Обновление приложения уже начало распространяться, но нужно время, чтобы его получить.
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