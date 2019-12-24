Владельцы Redmi Note 8 Pro начали жаловаться на «окирпичивание» смартфонов

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Выпущенный в конце лета Redmi Note 8 Pro вызвал множество споров среди пользователей из-за выбранного производителем процессора MediaTek Helio G90T вместо чипа от Qualcomm. Для решения проблемы с наличием кастомных прошивок были опубликованы исходники ядра смартфона. Однако пользователей ждали более серьёзные неприятности.
Разработчики с XDA и обычные пользователи начали сообщать, что Redmi Note 8 Pro «окирпичивается» при попытке прошивки кастомного рекавери и даже при обновлении MIUI через рекавери. Это не редкость, когда отсутствуют стабильные прошивки и отлаженное ПО, но в данном случае у сообщества пока что нет никаких инструментов для возвращения своих смартфонов к нормальному состоянию.
Устройства на базе процессоров Qualcomm Snapdragon могут быть прошиты с помощью команд fastboot, но для смартфонов на MediaTek требуется специальное программное обеспечение SPFlashTool. Оно совместимо с Redmi Note 8 Pro, но требует наличия авторизованной учётной записи Xiaomi. У обычных пользователей и сторонних разработчиков такого аккаунта нет.
Сейчас владельцы Redmi Note 8 просят компанию предоставить им модифицированную версию SPFlashTool, не требующую авторизованной учётной записи Xiaomi.
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