Обновление YouTube Music существенно упрощает поиск новой музыки

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Компания Google объявила о важном обновлении музыкального сервиса YouTube Music. Оно нацелено на упрощение поиска свежих композиций или просто интересных треков путём рекомендации пользователю трёх новых плейлистов.
С обновлением на главной странице YouTube Music будет отображаться три плейлиста: Discover Mix, New Release Mix и Your Mix. Все они нацелены на предоставление пользователю быстрого доступа к новым трекам, которые могут его заинтересовать.
В Discover Mix каждую среду будет предлагаться 50 подобранных треков от исполнителей, которых пользователь никогда не слушал. В этот плейлист также попадут малоизвестные треки от музыкантов, с творчеством которых слушатель уже знаком.
Плейлист New Release Mix нацелен на знакомство с новыми треками любимых артистов пользователя и песнями, которые могут ему понравиться. Этот список будет меняться каждую пятницу и пополняться в течение недели по мере выхода свежих релизов.
В рамках Your Mix будут предлагаться треки от известных пользователю исполнителей и музыкантов, подобранных сервисом на основе предпочтений. Этот плейлист будет постоянно обновляться и смешивать содержимое.
Нововведение уже доступно в YouTube Music для всех пользователей в приложениях для iOS, Android и в веб-версии сервиса.
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