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Соколовская пояснила, как министерство планирует определять минимальный должностной оклад

Соколовская пояснила, как министерство планирует определять минимальный должностной оклад

В законопроекте об отвязке ряда выплат от прожиточного минимума, который предлагает Министерство социальной политики, минимальный должностной оклад в бюджетной сфере будет составлять 50% от прожиточного минимума.

Об этом заявила во время парламентских слушаний по формированию прожиточного минимума в Украине министр социальной политики Юлия Соколовская.

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Отвечая на вопрос, по каким критериям планируется определить минимальный должностной оклад в бюджетной сфере, Соколовская ответила: “Бюджетная сфера — законопроектом Минсоцполитики планируется на самом деле понятие минимального должностного оклада, который составляет 50% от прожиточного минимума. В законопроекте это предусматривается с января 2021 года”.

По ее словам, законопроект не отвязывает от прожиточного минимума никакие социальные выплаты.

По материалам УНН
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