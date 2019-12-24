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Apple, Amazon и Google разработают стандарт для устройств «умного» дома

Apple, Amazon и Google разработают стандарт для устройств «умного» дома

Сейчас на рынке представлено огромное количество устройств для современного «умного» дома, но далеко не все они совместимы друг с другом. Улучшить ситуацию намерена новая отраслевая группа по разработке стандарта подключений для смарт-приборов.

В инициативе участвуют такие гиганты, как Apple, Amazon и Google. Группа получила название Connected Home over IP, а её координатором выступает альянс Zigbee.

Участники группы разработают новый открытый стандарт сетевых коммуникаций на базе протокола IP (Internet Protocol). Предполагается, что он обеспечит надёжный и безопасный обмен данными между смарт-устройствами, мобильными приложениями и облачными сервисами.

От появления нового стандарта выиграют и разработчики, и потребители. В частности, упростится создание новых гаджетов, а следовательно, снизится их стоимость. Кроме того, будет обеспечена совместимость устройств различных производителей.

О сроках разработки стандарта, впрочем, пока ничего не сообщается.

По прогнозам IDC, объём глобального рынка устройств для смарт-жилища достигнет в нынешнем году 814,8 млн единиц. Это будет соответствовать росту на 23,5 % по сравнению с прошлым годом.

По материалам 3dnews.ru
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