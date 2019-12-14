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В Нацбанке опровергли создание «финансовой пирамиды» по продаже государственных облигаций

В Нацбанке опровергли создание «финансовой пирамиды» по продаже государственных облигаций

Национальный банк Украины опроверг информацию о том, что в Украине якобы «строится финансовая пирамида» с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий в интервью изданию «Сегодня».

«Миф о том, что строится некая пирамида, наверное, создается теми людьми, которым не выгодно говорить, что развитие Украины движется в положительном направлении», – сообщил Чурий.

Он заявил, что для финансовых пирамид характерно, что стоимость привлечения долга в них всегда увеличивается для того, чтобы привлекать больше новых участников. В то же время, Министерство финансов Украины постоянно уменьшает стоимость заимствований.

«У нас же и размер долга по отношению к размеру экономики уменьшается, и стоимость обслуживания уменьшается. Разговоры о финансовой пирамиде с ОВГЗ – это некая теория заговора, которую откуда-то вытащили и пытаются раздуть», – добавил Чурий.

По материалам hromadske.tv
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