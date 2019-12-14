Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации

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С начала года в Украине заработала программа монетизации субсидий. Она упростила не только администрирование. Теоретически позволила людям экономить средства.
Об этом рассказал в комментарии Gazeta.ua директор исследовательского центра “Институт города” Александр Сергиенко.
“Ранее отделы субсидий рассылали средства всем поставщикам услуг, которые только есть. Теперь деньги “на руки” получают люди. Дальше сами рассчитываются за коммунальные услуги, которые потребили за месяц”, – объясняет Сергиенко.
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Принципиальным недостатком монетизации называет то, что субсидию рассчитывают по заниженным нормам.
“В Киеве, например, норматив потребления холодной воды составляет 4,5 кубометра, горячей — 3. Однако помощь начисляют только на 2,4 “куба” холодной и 1,6 горячей воды. Если и удастся сэкономить, то какие-то копейки. Не надо забывать о драконовских правилах получения помощи. Из-за них субсидию в этом сезоне потеряли половина домохозяйств”, – говорит эксперт.
Пока имеем две модели монетизации – наличную и безналичную. Субсидию в безналичной форме получают граждане, обратившиеся в органы соцзащиты после 15 октября.
“Это неудобно и опять же деньги проходят мимо людей. Систему до сих пор не отработали. Правда, со следующего года обещают разрешить менять форму начисления субсидий когда угодно”, – подытожил Сергиенко.
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